Standbeeld en nagedachtenis van scouts-oprichter Robert Baden-Powell onder vuur in Groot-Brittannië

Tv-fenomeen en hoofdscout Bear Grylls roept de internationale jeugdbeweging op om ‘open te staan’ voor de misstappen van scouts-oprichter Robert Baden-Powell, die gelinkt wordt aan de Hitlerjugend.

De beeldenstorm die door verschillende Europese landen raast, heeft nu ook de oprichter van de internationale scouts-beweging bereikt. In de Britse stad Dorset is commotie ontstaan nadat de lokale overheid een standbeeld van Robert Baden-Powell tijdelijk wilde verwijderen, net om te vermijden dat het vernield zou worden.

Het beeld, dat in 2008 werd opgetrokken, verscheen de voorbije dagen immers op een ‘Topple the Racists’-lijst. Activisten wilden het beeld neerhalen, omdat Baden-Powell een allesbehalve onbesproken verleden heeft. Zo zou hij gesprekken met Hitler gehad hebben over toenadering tussen zijn scouts en de Hitlerjugend. Hij zou er ook een racistisch en homofoob gedachtegoed op nagehouden hebben, schrijft The Guardian.

Maar toen arbeiders van de stad het beeld wilden verplaatsen, werd hen dat belet door een menigte die zich in een cirkel om het standbeeld had opgesteld - velen van hen hadden hun scoutsuniform aangetrokken. Een petitie om het standbeeld te laten staan, werd intussen door meer dan 36.000 mensen ondertekend.

‘Leren, aanpassen en verbeteren’

Tv-fenomeen en zelf hoofdscout Bear Grylls mengt zich nu in de discussie. Hij roept de scoutsbeweging op om ‘de geschiedenis van haar oprichter te zien en te erkennen’. ‘Baden-Powell mag dan wel de eerste stappen gezet hebben in de oprichting van scouting, de reis gaat vandaag verder zonder hem’, schrijft hij in een opiniestuk in The Telegraph. ‘We weten waar we vandaan komen, maar we gaan niet terug.’

Bear Grylls roemt de scouts-oprichter ook, omdat hij ‘jonge mensen samenbracht en hen leerde om hun verschillen te vieren, om de buitenwereld te omarmen en te beschermen, om de gemeenschap te dienen, en om versterkt te worden met vaardigheden voor het leven’. Maar hij roept toch vooral op om de geschiedenis achter te laten en te evolueren, in een brief waarin hij steun uitspreekt voor de Black Lives Matter-beweging.

‘We moeten tijd nemen om te luisteren, bij te leren en te reflecteren op de geschiedenis van onze beweging. We moeten bescheiden zijn en erkennen dat niet alle overtuigingen en acties uit de geschiedenis van scouting overeenkomen met de waarden volgens welke we vandaag leven. We moeten leren, ons aanpassen en verbeteren.’