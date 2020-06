Herstart met een valse noot: Yannick Carrasco blijft met Atlético Madrid steken op gelijkspel bij Athletic Bilbao

Een geblondeerde Yannick Carrasco heeft zondag met Atlético Madrid 1-1 gelijkgespeeld bij Athletic Bilbao op de 28e speeldag in La Liga. De Rode Duivel stond 63 minuten op het veld.

Iker Muniain opende in de 37e minuut met buitenkant voet de score voor Athletic Bilbao. Twee minuten later lukte Diego Costa van dichtbij de gelijkmaker. Carrasco stond voor de tweede keer in de basis sinds hij in januari op huurbasis terugkeerde bij Los Colchoneros.

Champions League ver weg

Atlético gaat zo met een valse noot van start na de drie maanden gedwongen onderbreking omwille van de coronacrisis. De Madrilenen staan op de zesde plaats met 46 punten en zullen de komende weken nog moeten knokken voor een Champions League-ticket (voorbehouden aan de top vier). Het team van Diego Simeone telt evenveel punten als de nummers 4 en 5 Real Sociedad en Getafe, Sevilla is derde met 50 punten. Bilbao staat met 38 punten op de tiende plaats.

Zondagavond staan nog twee affiches op het programma. Om 19u30 ontvangt het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard Eibar. Het Real Sociedad van Adnan Januzaj speelt om 22u gastheer voor Osasuna.