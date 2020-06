Open VLD-voorzitter: ‘Minder evident dat minister-presidenten bij formatie betrokken worden’

Nadat N-VA en eerder ook al CD&V zich hadden uitgesproken over een formatieopdracht voor premier Wilmès geflankeerd door Elio Di Rupo (PS) en Jan Jambon (N-VA), zet Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert de hakken in het zand.

Premier Sophie Wilmès (MR), Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): dat triumviraat zou de leiding moeten nemen in de vorming van een nieuwe federale regering. Dat vindt althans Peter De Roover, fractieleider voor N-VA in de Kamer.

Dat de huidige premier in alle scenario’s een cruciale rol zal spelen, is al duidelijk. Maar wie haar zal bijstaan, daarover is nog lang geen eensgezindheid tussen de verschillende partijen. Nadat CD&V-voorzitter Joachim Coens al maandenlang heeft gepleit voor een formule waarin naast de premier de twee minister-presidenten betrokken zijn, spreekt ook N-VA zich daar voor uit.

‘Zij hebben het voordeel dat ze elk, als premier en als minister-president, ook een objectieve vertegenwoordiger zijn’, zei De Roover in De Zevende Dag. Voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) tot formateurs benoemen zou volgens hem te veel de partijbelangen benadrukken. ‘Bovendien is tussen meneer Jambon en meneer Di Rupo, in elk geval op technisch vlak, de voorbije maanden op een bijzonder goede en constructieve manier samengewerkt’, aldus De Roover.

Open VLD en MR gekoppeld

Maar meteen na De Zevende Dag, in Het Nieuws op VTM, liet Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert op zijn beurt verstaan dat hij zo’n formule van de premier met de minister-presidenten dan weer ‘minder evident’ vindt. Je kan moeilijk een federaal regeerakkoord schrijven vanuit de gewesten, zei Lachaert als argument voor zijn reserves.

De Open VLD-voorzitter heeft er altijd voor gepleit om een nieuwe regering te bouwen rond de bestaande minderheidsregering met Open VLD, MR en CD&V. Dat geeft immers de garantie dat Open VLD mee aan boord is, wat in een ander paars-geel scenario niet per se het geval zou zijn. Daarin zou SP.A de plaats van Open VLD kunnen innemen.

Het is in het licht daarvan dat Lachaert en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dit weekend in een interview met Het Nieuwsblad te kennen gaven dat of hun beide partijen, of geen van beide in de nieuwe federale regering zal stappen.

‘Snuffelronde’ loopt af

Komende week wordt het verslag van de ‘snuffelronde’ van Paul Magnette (PS) en Conner Rousseau (SP.A) verwacht. Wie het stokje van hen overneemt, is niet duidelijk. Nadat PS-voorzitter Paul Magnette vorige maandag op het partijbureau de Vivaldi-coalitie doodverklaard heeft, wordt voluit bekeken of en hoe een meerderheidsregering met PS en de N-VA gebouwd kan worden.