Rookie Cameron McGriff naar Okapi Aalst

Okapi Aalst heeft Cameron McGriff aangetrokken. Een 22-jarige en 2m01 grote Amerikaanse foward die van de Oklahoma State University overkomt. In zijn laatste seizoen tekende hij voor 12 punten en 7 rebounds. McGriff is een rookie en Okapi Aalst is dus zijn eerste Europese ervaring.

Senne Geukens verlengde zijn contract bij de Ajuinen met één seizoen. De 36-jarige en 1m91 grote Antwerpse forward is de kapitein van de Ajuinen en was vorig seizoen goed voor een gemiddelde van 5 punten, 1 rebound en 1 assist. Geukens, onder meer ex- Antwerp Giants, Oostende, Gent en Kangoeroes Willebroek, begint aan zijn vijfde seizoen bij Okapi Aalstar.