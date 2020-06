Theo Francken: ‘Geen meerwaarde in waarheidscommissie’

N-VA, CD&V en Groen hebben geen bezwaar tegen het verwijderen van standbeelden van Leopold II uit de publieke ruimte. Maar ‘humoristische programma’s’ offline halen, vinden alle partijen een stap te ver.

In een poging om de controverse over het koloniale verleden van België te temperen - die de voorbije dagen aanleiding gaf tot protesten en waardoor beelden van Leopold II besmeurd werden met rode verf - zal Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) woensdag voorstellen om in het federale parlement een waarheids- en verzoeningscommissie op te richten. Die moet ‘alle aspecten van het koloniale verleden’ in Congo onderzoeken.

Maar in het VRT-programma De Zevende Dag lieten N-VA en CD&V alvast verstaan dat ze daar niet voor staan te springen. Kamerlid Theo Francken (N-VA) vroeg zich af wat die commissie dan precies nog zou gaan onderzoeken. ‘Wat is er nog nodig?’, vroeg hij. ‘Ik weet niet waarom wij nog jaren of maanden tijd zouden moeten besteden in zo’n waarheidscommissie. Ik zie de meerwaarde daar niet van in.’

Kamerlid Sammy Mahdi van CD&V sloot zich daarbij aan.

Naar het museum

Francken veroordeelde de vernielingen die de voorbije dagen aan de standbeelden van koning Leopold II werden aangebracht. Afgelopen nacht nog is een standbeeld in Halle verwijderd nadat het besmeurd was geworden. ‘Het is niet aan de straat om te beslissen wat er met de standbeelden moet gebeuren’, zei Francken.

Maar geen enkel van de drie Kamerleden in de Zevende Dag, verzette zich tegen de verwijdering van die beelden uit de publieke ruimte. ‘Leopold II was een schurk, ik heb er geen probleem mee dat zijn beelden weggehaald worden’, zei Francken. Jessica Soors van Groen zei dat ‘standbeelden van Leopold II, louter als eerbetoon, niet meer kunnen’.

Een bordje met uitleg bij het beeld plaatsen, vindt ze ‘het absolute minimum’. Beter zou volgens haar zijn de beelden naar een museum te verplaatsen, waar het mogelijk is om ‘volledige duiding’ bij het beeld te geven. Dat vindt ook Mahdi.

Kuifje censureren?

Maar het offline halen van humoristische programma’s, zoals de BBC deze week deed met een aflevering van Fawlty Towers, werd door alle partijen aan tafel afgewezen. Francken toonde zich beducht voor een ‘race to the bottom’. ‘Gaan we straks ook strips van Kuifje censureren?. We willen niet terechtkomen in een straatje zonder einde.’

‘We mogen het debat niet verkrampt voeren’, zei Soors. Ze pleit voor disclaimers aan het begin van afleveringen die aanstootgevend kunnen zijn.