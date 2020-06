Spanje heropent grenzen voor EU-burgers al op 21 juni (met uitzondering van Portugal)

Spanje zal de grenzen voor EU-burgers niet op 1 juli maar al op 21 juni heropenen. Dat heeft premier Sanchez zondag aangekondigd.

Eind mei communiceerde premier Pedro Sanchez nog dat alle Spaanse grenzen gesloten zouden blijven tot 1 juli. Tijdens zijn wekelijkse videovergadering met de regionale autoriteiten heeft Sanchez echter aangekondigd dat de Spaanse grenzen sneller heropenen voor EU-burgers, en dat op 21 juni al.

Enkel de grens met Portugal vormt een uitzondering op die regel, en zal pas - op vraag van de Portugese premier Antonio Costa - op 1 juli heropenen.

Niet EU-burgers

Voor niet-EU-burgers blijven de grenzen gesloten tot 1 juli. Vanaf 1 juli kunnen niet-EU-burgers Spanje opnieuw bezoeken, als er een wederzijds akkoord is. Daarbij zal Spanje rekening houden met de epidemiologische toestand van het niet-EU-land. Sanchez uitte specifiek zijn bezorgdheid over reizigers uit de Verenigde Staten en Rusland, waar het virus nog niet onder controle is.

Spanje sloot alle grenzen op 14 maart om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te vertragen en werd de noodtoestand uitgeroepen. Op 21 juni wordt die noodtoestand opgeheven, waardoor Spaanse burgers niet enkele naar het buitenland kunnen reizen, maar ook zich ook weer vrij in alle Spaanse regio's kunnen verplaatsen. Momenteel moeten inwoners van verschillende Spaanse provincies nog binnen de grens van hun eigen provincie blijven.

Vanaf 21 juni zullen Spaanse burgers die terugkeren van het buitenland bovendien niet langer voor twee weken in quarantaine moeten blijven. Ook dat is nu nog een standaardprocedure in het land.