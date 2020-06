De politie van Atlanta, Georgia in de VS heeft beelden vrijgegeven van de politie-interventie waarbij Rayshard Brooks om het leven kwam. De 27-jarige man werd doodgeschoten door een agent nadat hij zich verzette tegen de arrestatie. Bekijk het verloop van de arrestatie in de video hierboven.

Brooks was in slaap gevallen op de parking van een fastfoodrestaurant. Twee agenten benaderden de man voor een alcoholtest. Toen hij gearresteerd werd, ging hij lopen met een stroomstootwapen van een van de agenten. Beelden van de bewakingscamera van het restaurant tonen hoe Brooks wegrent met het stroomstootwapen in de hand, waarop een van de agenten hem neerschiet op het moment dat Brooks het stroomstootwapen op hem richt.