Dagelijkse update: vijf coronadoden afgelopen 24 uur

De afgelopen 24 uur zijn er in ons land 5 mensen overleden aan Covid-19.

Van hen overleden er 4 in het ziekenhuis en 1 in een woonzorgcentrum. Er waren 20 nieuwe opnames in de ziekenhuizen, tegelijkertijd werden ook 42 mensen gezond verklaard en ontslagen uit het ziekenhuis.

Er liggen nog 82 patiënten op intensieve zorg. Dat zijn er zes minder dan gisteren.

Er werden ook 111 nieuwe besmettingen vastgesteld, dat brengt het totaal aantal besmettingen in ons land op 60.029. Van de 11 nieuwe besmettingen waren er 53 in Vlaanderen, 17 in Brussel en 41 in Wallonië.

De richtlijnen van het crisiscentrum blijven ongewijzigd: