Peking deels in lockdown na corona-uitbraak op voedselmarkt, vrees voor tweede golf

De Chinese hoofdstad houdt haar adem in nu het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds april is vastgesteld. De nieuwe corona-uitbraak ontstond op een voedingsmarkt, wat doet denken aan de eerste uitbraak van het virus in Wuhan.

Op de snijplank van de vis, op de messen waarmee vlees gesneden wordt en op andere werkmiddelen waarmee de marktkramers dagelijks werken: het coronavirus heeft zich, na de oorspronkelijke uitbraak in Wuhan, opnieuw een weg gebaand naar een Chinese voedingsmarkt. Nadat werd vastgesteld dat tientallen Chinezen besmet zijn met het virus op de Xinfadi-markt in Peking, werd de grootste voedingsmarkt van de hoofdstad zaterdag onmiddellijk gesloten. Ook een zeevruchtenmarkt in Jinshen moest dicht.

Zaterdagmiddag werden ook de elf woonwijken rond de Xinfadi-markt volledig afgesloten. De lockdown komt als een verrassing omdat er in het land al meer dan 50 dagen geen besmettingen meer waren vastgesteld. Ook zondag is er nog geen hoopvolle boodschap voor de Chinezen. De autoriteiten meldden dat er de afgelopen 24 uur 57 nieuwe besmettingen werden vastgesteld, waarvan 38 veroorzaakt werden door ‘lokale besmetting’. Van die 38 lokale besmettingen komen er 36 uit Peking. Het gaat om Chinezen die ofwel op de voedingsmarkt werken ofwel onlangs een bezoek brachten aan de markt. (De overige 19 besmettingen werden vastgesteld bij personen die terugkeren uit het buitenland.)

Tweede golf

De autoriteiten meldden zondag dat de personen die besmet zijn verder ondervraagd worden over hun recente sociale contacten. Zo is een van de nieuwe coronapatiënten een bestuurder van de shuttle die heen en weer rijdt naar de luchthaven. China vreest dat de uitbraak op de voedingsmarkt, waar in totaal bijna 2.000 mensen werken, tot een tweede golf kan leiden en neemt dus geen enkel risico.

Hoelang de lockdown in Peking nog zal duren, is voorlopig onduidelijk. Maar de eerstkomende dagen zal er weinig tot niets veranderen, waarschuwde het ministerie van Volksgezondheid. Het duurt immers gemiddeld 14 dagen voor de eerste symptomen van het virus zich manifesteren.

De nieuwe uitbraak op de Xinfadi-markt doet denken aan de oorsprong van de initiële uitbraak op de voedingsmarkt in Wuhan, die uiteindelijk tot de huidige wereldwijde uitbraak geleid heeft. Die lokale dierenmarkt blijft nog steeds verdachte plek nummer één, samen met de vleermuis, die een gekende gastheer is voor coronavirussen.