Johnson na rellen in Londen: ‘Geen plaats voor racistisch geweld in onze straten’

In Londen is het zaterdag tot rellen gekomen tussen de politie en aanhangers van extreemrechts. Meer dan 100 amokmakers zijn opgepakt.

Duizenden betogers in Londen legden het verbod op samenscholingen vanwege het coronavirus zaterdag naast zich neer. Zowel antiracismebetogers als tegendemonstranten vulden de straten van de hoofdstad. Aan het eind van de middag nam de onrust toe. De politie had opdracht gegeven alle demonstraties in de hoofdstad om 17 uur te beëindigen, maar dat verbod werd door velen genegeerd. Het liep onder meer bij Waterloo Station uit de hand. Er werd met vuurwerk, kapotte flessen en andere voorwerpen gegooid.

Demonstranten slaakten onder meer de strijdkreet ‘Engeland voor Engelsen'. De extreemrechtse aanhangers waren naar eigen zeggen de straat op getrokken om historische monumenten te beschermen tegen mogelijk vandalisme van de Black Lives Matter-betogers.

Johnson veroordeelt geweld

Reden voor de politie veel manschappen in te zetten, laat een woordvoerder weten. ‘Er waren gewelddadige aanvallen op onze agenten’. Uiteindelijk werden bij de protesten in Londen meer dan 100 mensen opgepakt. Zes agenten raakten lichtgewond.

De Britse premier Boris Johnson heeft het geweld veroordeeld. ‘Er is geen plaats voor racistisch geweld in onze straten’, twitterde hij. ‘Iedereen die de politie aanvalt, zal hard aangepakt worden. Deze marsen en protesten zijn ontsierd door geweld en schenden de huidige veiligheidsrichtlijnen. Er is geen plaats voor racisme in het Verenigd Koninkrijk en we moeten samenwerken om dat ook de realiteit te maken.’

Protesten in VS

Ook in de Verenigde Staten is de situatie opnieuw uit de hand gelopen tijdens protesten tegen racisme en politiegeweld. In Atlanta kwamen betogers massaal op straat nadat een zwarte man doodgeschoten werd door een agent tijdens een politiecontrole. Een restaurant is in brand gestoken en de snelweg was een tijdlang volledig afgesloten door een mensenketting, die werd ontruimd door de politie.