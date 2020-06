Agent schiet zwarte man dood bij restaurant: politiechef stapt op, betogers stichten brand

In Atlanta heeft de politie een 27-jarige man doodgeschoten op de parking van een fastfoodrestaurant. De burgemeester eiste het ontslag van de agent. Betogers hebben het restaurant in brand gestoken.

In de Amerikaanse staat Georgia zijn er opnieuw gewelddadige betogingen nadat een zwarte man doodgeschoten werd door een politieagent. Dat gebeurde op de parking van een fastfoodrestaurant in Atlanta, waar twee agenten de wagen van de man benaderden omdat hij in slaap gevallen was. Daarvoor was een klacht ingediend bij de politie, aldus het Georgia Bureau of Investigation (GBI), het justitieel onderzoeksbureau van de staat Georgia. Toen de agenten een alcoholtest afnamen, bleek dat de 27-jarige te veel gedronken had.

Toen Rayshard Brooks zich verzette bij zijn arrestatie, gebruikte een agent een stroomstootwapen. Volgens getuigen wist de man het stroomstootwapen in zijn bezit te krijgen tijdens een worsteling. Beelden van de bewakingscamera van het restaurant tonen hoe Brooks wegrent met het stroomstootwapen in de hand, waarop een van de agenten hem neerschiet op het moment dat Brooks het stroomstootwapen op hem richt.

De man werd nog naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen na een operatie, aldus het CBI. Een van de twee agenten werd verzorgd in het ziekenhuis voor een niet-levensbedreigende verwonding en mocht enkele uren later naar huis.

Betogers kwamen opnieuw op straat om te protesteren tegen politiegeweld. De betoging liep in de nacht van zaterdag op zondag (Belgische tijd) uit de hand. Een belangrijke snelweg in Atlanta werd volledig geblokkeerd voor alle verkeer en het fastfoodrestaurant waar de zwarte man werd neergeschoten, een filiaal van Wendy’s, is in brand gestoken. De brandweer kon het pand maar moeizaam bereiken door de protesten, maar benadrukte dat het er alles aan doet om te vermijden dat brand overslaat op andere gebouwen. Naast het restaurant ligt namelijk een tankstation.

Betogers versperren de snelweg. Foto: AP

‘Ik denk niet dat dit een gelegitimeerd gebruik van dodelijk geweld was’, reageerde de burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, op een persconferentie. Ze eiste het onmiddellijke ontslag van de agent. Het hoofd van de politie van Atlanta, Erika Shields, is inmiddels opgestapt. In een verklaring zei Shields alle vertrouwen te hebben in de burgemeester. ‘Het is tijd voor de stad om vooruit te gaan en vertrouwen te scheppen tussen de ordehandhaving en de gemeenschappen die ze dient.’

Shields werd enkele weken geleden nog geprezen voor haar doortastende aanpak tijdens de Black Lives Matter-protesten en -rellen naar aanleiding van de dood van George Floyd, die gestorven is door dodelijk politiegeweld tijdens zijn arrestatie in Minneapolis. Shields was een van de weinige politiecheffen in Amerika die zelf de straat op trok om te praten met de betogers en naar hen te luisteren, schrijft The New York Times.