Nederlandse bondscoach Ronald Koeman was voor hartproblemen al besmet met corona: “Hij is er heel ziek van geweest”

Bondscoach Ronald Koeman is voor zijn hartproblemen ook besmet geweest met het coronavirus. Dat vertelt zijn vrouw Bartina in het tijdschrift Libelle.

Het echtpaar raakte samen besmet. “Onze coronatest was negatief, maar vervolgens hebben we een bloedtest gehad en bleken er bij ons allebei antistoffen in het bloed te zitten”, vertelt Bartina. “Bij Ronald meer dan bij mij. Hij is er ook heel ziek van geweest, mijn klachten waren milder.”

“Toen Ronald hersteld was, is hij op zijn racefiets gesprongen”, vervolgt Bartina. “Samen met een groep vrienden trainen, met als doel om naar Volendam te fietsen. Op een dag verdwaalden ze, moesten ze een flink stuk omrijden met een straffe tegenwind. ‘Ik ben kapot’, zei Ronald toen hij thuiskwam. En nadat hij had gedoucht: ‘Ik voel me echt niet lekker’.”

Bartina kwam in actie toen de bondscoach van Oranje een stevige druk op zijn borst voelde. “Dit is het hart, dacht ik, en heb onmiddellijk 112 gebeld. Ronalds vader is door hartproblemen overleden, zo ook de broers van zijn vader. De ambulance was er snel. Op de ECG was te zien dat Ronald een hartinfarct had gehad. Ik besefte dat hij er ineens niet meer kan zijn. In eerste instantie zat mijn lijf vol adrenaline, ik schoot in de overlevingsmodus. Ik ben achter de ambulance aan naar het ziekenhuis gereden. Anderhalf uur later kwam Ronald alweer in een bed aangereden.”