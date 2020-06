Dries Mertens schrijft geschiedenis: topscorer bij Napoli

Dries Mertens is de topschutter aller tijden van de Italiaanse topclub Napoli. De 33-jarige Rode Duivel scoorde in de halve finale van de Coppa Italia tegen Inter zijn 122e doelpunt voor de club uit Napels. Daarmee laat hij Marek Hamsik achter zich.

Eind februari kwam Mertens op de topschutterslijst van de club al op gelijke hoogte met de Slowaak Marek Hamsik, die 121 goals maakte in Napolitaanse loondienst. Door de coronastop was het even wachten maar nu staat de Belg helemaal alleen bovenaan de prestigieuze lijst.

Napoli nam Dries ‘Ciro’ Mertens in 2013 over van PSV Eindhoven en in zeven jaar is de winger er uitgegroeid tot een icoon, vaak vergeleken met niemand minder dan Diego Maradona.

De vijf topscorers aller tijden van Napoli:

Dries Mertens 122

Marek Hamsik 121

Diego Maradona 115

Edinson Cavani 104

Antonio Vojak 102

Dries Mertens staat zo nog wat sterker in de onderhandelingen over zijn aflopend contract, dat nog steeds niet getekend is. Naar verluidt zou er echter een lucratief voorstel op tafel liggen in Napels.