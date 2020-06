Chelsea-speler Callum Hudson-Odoi wordt niet vervolgd voor verkrachting

Chelsea-speler Callum Hudson-Odoi zal niet vervolgd worden wegens vermeende verkrachting. Dat heeft de 19-jarige vleugelspeler zaterdag op Twitter bekendgemaakt.

Hudson-Odoi werd op 17 mei in zijn penthouse in Londen gearresteerd op beschuldiging van verkrachting. Volgens Engelse media had hij een date met een vrouw, die onwel werd en ter verzorging werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hudson-Odoi werd uiteindelijk na verhoor op borgtocht vrijgelaten.

“Ik heb gezwegen en de politie mijn volledige medewerking verleend tijdens het onderzoek, omdat ik wist dat er een dag zou komen dat mijn naam gezuiverd zou worden”, verklaart de Engelse international, die in september een nieuw vijfjarig contract ondertekende bij Chelsea. “Na een volledig en grondig onderzoek heeft de politie nu bevestigd dat er geen verdere actie ondernomen wordt.”

Begin maart testte Hudson-Odoi positief op het nieuwe coronavirus, hij was de eerste besmette speler in de Premier League. De winger herstelde volledig en traint inmiddels weer met zijn Chelsea-ploegmaats.