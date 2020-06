Ambulancier krijgt klap in gezicht van autobestuurder in Anderlecht

Een ambulancier van de brandweer heeft vrijdagavond een klap in het gezicht gekregen van een autobestuurder, tijdens een rit met een gewonde naar het Joseph Bracops-ziekenhuis in Anderlecht. Dat heeft brandweerwoordvoerder Walter Derieuw zaterdag gezegd.

De ziekenwagen werd omstreeks 21 uur in de buurt van het ziekenhuis geblokkeerd door een auto die hij wilde voorbijsteken. Zowel de autobestuurder als de ambulancier stapten uit, waarop die laatste een slag in het gezicht kreeg.

De politie kwam tussenbeide en nam de autobestuurder mee. Hij kreeg een proces-verbaal voor vrijwillige slagen en verwondingen.

Zowel de gewonde die in de ziekenwagen lag als de ambulancier werd in het ziekenhuis verzorgd. De ambulancier was in shock en is enkele dagen werkonbekwaam. Hij heeft een klacht ingediend.

‘Een geval van totaal gratuite agressie’, reageert VSOA-vakbondsman Eric Labourdette.