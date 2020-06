Het Nationale Ballet van Nederland zit door de coronacrisis met de handen in het haar. Hoe kan de veilige afstand tussen de dansers gegarandeerd worden? Samen met G-Star RAW vonden ze een oplossing. Bekijk de artistieke voorstelling van de veilige afstand in de video hierboven.

In deze choreografie van Remi Wörtmeyer danst Kira Hilli in een een indrukwekkende denim tutu met een doorsnede van 3 meter. Samen met Manu Kumar danst zij door de straten van Amsterdam en in ons lege theater op de muziek van Joris Voorn en Het Balletorkest.