Minder dan tien overlijdens door coronavirus afgelopen 24 uur

De voorbije 24 uur zijn er acht nieuwe sterfgevallen door covid-19 in ons land gerapporteerd. Er werden daarnaast 99 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat meldt Scienscano zaterdagochtend.

Van de 99 nieuwe gevallen komen er 55 uit Vlaanderen, 22 in Wallonië en 21 in Brussel. Van een patiënt ontbreken de gegevens over de woonplaats.

Er werden 23 mensen opgenomen in het ziekenhuis, 49 covid-19 patiënten zijn dan weer gezond verklaard en mochten het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totale aantal patiënten in de ziekenhuizen momenteel op 425.

Er liggen nog 88 mensen op intensieve zorgen. Sinds 15 maart zijn in totaal 16.547 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.