Kwik klimt tot 26 graden

Zaterdag is het eerst vrij zonnig weer. In de loop van de dag wordt het meestal wisselend bewolkt en kunnen er lokaal enkele buien vallen. In de meeste streken blijft het echter droog. Het wordt opnieuw warm. We halen zo’n 20 à 21 graden aan zee en in de Ardennen en tot 26 graden in de Kempen, voorspelt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht is het meestal gedeeltelijk bewolkt. Aanvankelijk is er nog een kans op een plaatselijke (onweers)bui, maar geleidelijk wordt het droog. De minima liggen tussen 11 en 15 graden.

Zondag is het licht tot gedeeltelijk bewolkt en kan er een lokale bui tot ontwikkeling komen. We halen 18 graden aan zee en in de Hoge Venen en lokaal 25 graden in het centrum.

Maandag begint met zonnig weer en enkele hoge wolkensluiers. Nadien vormen er zich stapelwolken en kunnen er lokaal buien tot ontwikkeling komen, mogelijk met een donderslag. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en 25 graden in de Kempen.

Dinsdag en woensdag neemt de kans op buien met onweer opnieuw toe. De maxima schommelen rond 23 graden.