Superkern keurt aantal losse eindjes goed

Op de bijeenkomst van de zogenaamde superkern is een nieuw pakket maatregelen goedgekeurd om de economische gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Het gaat vooral om een reeks relatief kleine maatregelen, waar tot dusver geen overeenkomst over bereikt was.

Premier Sophie Wilmès meldt vrijdagavond dat het gaat om enerzijds het aanmoedigen van investeringen, en anderzijds een aantal aanpassingen op de arbeidsmarkt. Van de meeste maatregelen was al bekend dat ze genomen zouden worden.

Zo is er een nieuw tax shelter-systeem voor investeringen in kmo’s. Die maatregel loopt tot eind dit jaar. Voor investeringen genomen na 12 maart en voor eind dit jaar geldt een verhoogde investeringsaftrek van 25 procent. En de kosten van de organisatie van evenementen wordt voor de rest van het jaar volledig aftrekbaar, om te vermijden dat evenementen nog langer worden uitgesteld.

Op de arbeidsmarkt zijn de meest in het oog springende maatregelen de aanpassing van een speciaal werkloosheidsstelsel voor wie door de coronacrisis is getroffen, en bijkomende mogelijkheden voor bedrijven in moeilijkheden om de arbeidsduur te verkorten. Voor werknemers wordt het stelsel van corona-ouderschapsverlof uitgebreid, en worden kosten van telewerkers makkelijker vergoed.

‘Deze steunmaatregelen, samen met alle eerder genomen beslissingen, getuigen van het engagement van de federale regering en de partijen die haar steunen om de burgers en het economisch weefsel van ons land zo goed mogelijk te ondersteunen in deze moeilijke periode’, aldus Wilmès. Ze spreek van ‘een periode waar de sociaaleconomische gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds voelbaar zijn’.