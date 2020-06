El Kaouakibi (Open VLD) wil voorstel oppositie voor praktijktests steunen

In een opmerkelijke videoboodschap roept Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi haar collega’s ‘die het goed menen’ op om zich achter één van de oppositievoorstellen voor het invoeren van praktijktests tegen discriminatie te scharen. Ze doet dat uit onvrede uit wat zij de ‘woordbreuk’ binnen de Vlaamse regering noemt.

Ze verwijst daarmee naar de discussie binnen de Vlaamse regering. Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) sprak vanmiddag nog van het uitvoeren van praktijktests, maar moest na kritiek van coalitiepartner N-VA die woorden intrekken. Nu klinkt het dat de academische wereld een ‘effectief monitoringssysteem’ moet ontwikkelen.

El Kaouakibi begint de video met haar excuses aan te bieden. ‘Ik heb de belofte gemaakt om te strijden tegen racisme en discriminatie (...) Maar even heb ik niet opgelet, waardoor ik jullie teleurgesteld heb’, zegt ze in een video op haar instagramkanaal. ‘Dat is mijn fout en daar voel ik me ongelofelijk slecht bij’.

Volgens haar was er wel degelijk een compromis over de tests. Ook al geeft ze toe dat dit voor haar eigenlijk niet genoeg was. ‘Maar die kleine hoop die er was, is er niet meer’. ‘Ik heb dit compromis een kans gegeven. Mijn deur stond open, maar werd in mijn gezicht gesmeten’. Ze verwijt andere politici ‘persoonlijke en partijbelangen te laten voorgaan’ op het compromis.

Maar, er liggen nog steeds twee voorstellen van de oppositie in het parlement, merkt ze op. ‘De spoedprocedure is weggestemd, maar de voorstellen niet. Ik roep hen op om door te zetten. (...) Mijn verkozen stem hebben ze’. De leden van de meerderheid ‘die het wel menen’ roept ze ook op om door te zetten. ‘Nu is het tijd voor elk parlementslid om kleur te bekennen’.