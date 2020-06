Politie Brussel vindt arrestatie die fotografen choqueerde correct

Er komen steeds meer getuigenissen over gewelddadig politieoptreden na de Black Lives Matter-betogingen naar buiten.

Fotograaf Igor Pliner nam zondag een foto van een ‘schokkende ­arrestatie’, na de Black Lives Matter-betoging in Brussel. Na het protest, waaraan 10.000 betogers deelnamen, ontstonden rellen aan de Naamsepoort en in de ­Louisawijk. Toen Pliner naar huis wou gaan, zag hij hoe een groep jongeren in een achterstraatje stenen en projectielen gooiden naar agenten. ‘Ik besloot te blijven om daar foto’s van te maken, uiteindelijk werd ik getuige van een brutaal politie­optreden’, zegt hij. Het moment is door diverse fotografen vastgelegd.

Correcte arrestatie

Het gebeurde allemaal snel. We werden ingesloten door agenten en konden niet weg. Het liep uit de hand. Uit een zwarte auto stapten vijf tot zes agenten. Ze pakten enkele jongeren op, onder wie de tiener van wie ik een foto nam’, zegt ­Pliner. Andere agenten namen de jongen vast. Op de foto is te zien hoe een van hen zijn knie op de nek van de tiener zet. ‘Ik was geschokt. Ik hoorde de jongen schreeuwen van de pijn. Het voorval duurde zeker vijf minuten.’

Volgens de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene, die eerder op de dag aankondigde een onderzoek te openen, gaat het om een correct uitgevoerde arrestatie.