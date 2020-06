Italiaanse voetbalwedstrijden beginnen met minuut stilte voor slachtoffers coronavirus

Voor aanvang van de wedstrijden in de Serie A en Coppa Italia, die vrijdag na de verplichte coronapauze hervat, zal een minuut stilte gehouden worden ter nagedachtenis van de slachtoffers die aan de longziekte bezweken. Dat heeft de Italiaanse voetbalbond gemeld.

De minuut stilte zal vrijdag voor de eerste maal gerespecteerd worden tijdens de terugwedstrijd van de halve finale van de Coppa Italia tussen Juventus en AC Milan. Dat is het eerste voetbalduel op Italiaanse bodem sinds 9 maart, en het treffen in de Serie A tussen Sassuolo en Brescia.

Sinds die partij lagen de competities in Italië wegens de coronacrisis stil. Het virus sloeg de voorbije maanden erg hard toe in het Zuid-Europese land, waar meer dan 34.000 mensen na een besmetting stierven.

Ook voor aanvang van de wedstrijden van de eerste volledige Serie A-speeldag, tussen 22 en 24 juni, zal de minuut stilte gehouden worden. Dat is ook het geval in de Serie B en bij de duels in de play-offs van de Serie C.