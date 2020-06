Vuelta past parcours aan: Puebla de Sanabria en Salamanca vervangen Portugese steden

In de Ronde van Spanje (20/10-8/11) doen de Spaanse steden Puebla de Sanabria en Salamanca alsnog hun intrede. Ze vervangen de steden in Portugal, waar de Vuelta omwille van de coronamaatregelen niet zal passeren. Het parcours van dit jaar ligt zo vast, zo maakten de organisatoren vrijdag bekend.

“Puebla de Sanabria en Salamanca nemen over van Porto, Mastosinhos en Viseu als etappesteden. Puebla de Sanabria krijgt de aankomst van de 15e rit, die begint in Mos. In Salamanca vindt de start van de 16e etappe plaats, met aankomst in Ciudad Rodrigo”, zo klinkt het in een persbericht.

Nadat eerder al het openingsweekend in Nederland in het water viel, maakte de Vuelta-organisatie begin mei bekend dat ook de Portugese steden uit het parcours zouden verdwijnen omwille van de maatregelen tegen het coronavirus. De Ronde van Spanje, oorspronkelijk voorzien van 14 augustus tot en met 6 september, zal dit jaar uit 18 in plaats van 21 etappes bestaan. De organisatie besliste de eerste drie ritten die in Nederland zouden doorgaan niet te vervangen.

De 15e rit met aankomst in Puebla de Sanabria, op papier geschikt voor een vroege vlucht, wordt met 234,6 km de langste etappe in de editie 2020.