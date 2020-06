Geen Muur in de Ronde van Vlaanderen dit jaar: Flanders Classics wijzigt parcours van Vlaamse klassiekers

Met De Brabantse Pijl (7/10), Gent-Wevelgem in Flanders Fields (11/10), de Scheldeprijs (14/10) en tot slot de Ronde van Vlaanderen (18/10) staan er nog vier klassiekers van Flanders Classics op de herziene wielerkalender. De organisatie heeft echter besloten om de parcours wat te wijzigen in vergelijking met wat was voorzien in het voorjaar en de wedstrijden in te korten met het oog op de drukke najaarskalender die de teams te wachten staat. Zo valt de Muur van Geraardsbergen weg uit de herziene omloop van de Ronde.

‘De korte opeenvolging van de wedstrijden op de nieuw voorgestelde kalender vraagt heel wat organisatie van de ploegen’, klinkt het in een persbericht. ‘Om teams en renners de mogelijkheid te geven voldoende rust in te bouwen tussen wedstrijden die elkaar in oktober in sneltempo opvolgen, heeft Flanders Classics in overleg met verschillende teams besloten de afstand van z’n wedstrijden licht in te korten. Voor zowel De Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs als de Ronde van Vlaanderen gaat het om een beperkte inkorting van de totale wedstrijdafstand, waarbij de klassieke sleutelpunten in de finales bewaard blijven.’

Vlaanderens Mooiste sluit de reeks in het najaar af met een ongewijzigde finale. Het duo Oude Kwaremont en Paterberg zal bij zowel Elite Mannen, met start in Antwerpen, als Elite Vrouwen, met start in Oudenaarde, ook in oktober de sleutelrol krijgen. Het schrappen van wedstrijdkilometers gebeurt na de eerste beklimming van de Oude Kwaremont. Door de wijziging zullen Tenbosse en de Muur van Geraardsbergen in oktober niet op het menu staan en komt de Valkenberg in het parcours.

Vanaf de tweede beklimming van de Oude Kwaremont duiken de mannen de gekende laatste 50 km in met de beklimming van de Koppenberg, gevolgd door de kasseien van de Mariaborrestraat, Steenbeekdries en Taaienberg. Na de passage op de Kruisberg/Hotond in Ronse volgt de beslissende beklimming van het duo Oude Kwaremont en Paterberg.

Ook de vrouwen pikken vanaf de Taaienberg, die in 2019 aan hun parcours werd toegevoegd, in op identiek dezelfde finale als de mannen. Na de laatste beklimming van de Paterberg wachten nog 13 km tot de finish in Oudenaarde.