'Racisme bestrijd je niet door enkel je Instagrampagina zwart te maken'

De afgelopen weken trokken over de hele wereld vele tienduizenden betogers de straat op tegen racisme. Is dit het begin van een structurele verandering?

Anouk Torbeyns, redacteur binnenland, was bij het Black Lives Matter-protest in Brussel. We praten met haar over racisme in België, dat weliswaar vaak subtiel is, maar niettemin een structureel probleem blijft.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Anouk Torbeyns | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Lise Bonduelle en Pieter Van Maele | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Pieter Schrevens en Fien Dillen | Muziek Brecht Plasschaert | Extra geluidsfragmenten Lise Bonduelle

