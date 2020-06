Kamervoorzitter Patrick Dewael wil waarheidscommissie rond koloniaal verleden

Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) vraagt de verschillende fractievoorzitters een waarheidscommissie rond het Belgisch koloniaal verleden op te richten. Woensdag zit hij met hen samen.

‘Het is tijd dat België in het reine komt met haar koloniale verleden. Het parlement is geschikte forum voor onderzoek en maatschappelijk debat hierover. Nu woensdag zal ik met de fracties bespreken hoe wij met experts kunnen komen tot een waarheidscommissie en verzoening’, tweette Dewael vandaag.

Daarmee zet de Kamervoorzitter druk op een voorstel dat naar eigen zeggen al langer in de pijplijn zat, maar door de recente protesten en de beschadigingen aan standbeelden van Leopold II plots weer hoog op de politieke agenda staat. ‘Er is nog niets concreet vastgelegd’, zegt zijn woordvoerder Thomas Vanwing. Volgens Open VLD gaat het om een voorstel dat woensdag met de verschillende fractieleiders in de Kamer wordt afgetoetst. ‘Welke experten in een comité zullen zetelen of hoe de commissie vorm krijgt is nog koffiedik kijken’ zegt Vanwing die laat weten dat een mogelijke commissie alle aspecten van het koloniaal verleden zal omvatten. ‘Zoals u weet stopte het niet in 1908, toen Leopold II zijn vrijstaat overdroeg aan België. We hopen hiermee het debat in de kamer van de democratie te voeren en verzoening te creëren.’

Eerder was er al een waarheidscommissie rond de Belgische betrokkenheid in de moord op Lumumba.