Tik Tak moet ook jongste BBC-kijkers bekoren

Tik Tak zorgt voor een primeur: het kinderprogramma zal binnenkort te zien zijn op de Britse openbare omroep BBC. Daarmee is het eerste eigen VRT-productie die deze eer te beurt valt.

Dat meldt de VRT. Het kinderprogramma uit 1981 werd vorig jaar in een nieuw jasje gestoken en scoorde al snel niet enkel in België, maar ook internationaal. De vernieuwde Tik Tak-reeks is al te zien in Denemarken, Finland, Nederland, Israël en Noorwegen. En binnenkort zullen ook Mexico en Groot-Brittannië het programma uitzenden.

Eerder werd ook al de reeks Salamander vertoond op de BBC, een reeks van Skyline Entertainment voor Eén. Daarvoor ging die eer in 1966 naar de reeks Kapitein Zeppos, een productie van de toenmalige BRT.

De originele Tik Tak-reeks werd bedacht door Mil Lenssens en kwam in 1981 voor het eerst op tv. In 2019 startte Ketnet Junior met de opnames van een vernieuwde Tik Tak-reeks.

Ketnet Junior werkt momenteel aan extra afleveringen van de vernieuwde reeks.