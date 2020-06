David Goffin opent Ultimate Tennis Showdown met duel tegen nummer 8 van de wereld

David Goffin (ATP 10) speelt zaterdag (vanaf 18u30) zijn eerste wedstrijd op de Ultimate Tennis Showdown (UTS), een tennistoernooi met bijzonder format op de academie van Patrick Mouratoglou in Nice. De 29-jarige Luikenaar kijkt in zijn opener de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) in de ogen.

Aan het toernooi, dat in totaal vijf weekends duurt, nemen tien tennissers deel. Naast Goffin en Berrettini zakken ook de Fransmannen Lucas Pouille (ATP 58), Benoit Paire (ATP 22) en Richard Gasquet (ATP 50) af, net als de Duitser Dustin Brown (ATP 239), Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 56), Australiër Alexei Popyrin (ATP 103), Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) en Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3). Thiem is voordien nog aan zet op een exhibitietoernooi in Belgrado en mist daardoor de eerste twee dagen van het UTS-toernooi. De jonge Fransman Elliot Benchetrit (ATP 208) neemt dan zijn stek in.

Vijf weekends lang zullen tien wedstrijden afgewerkt worden. De spelers treffen elkaar in de vorm van een kampioenschap. De zes best geklasseerde spelers stoten door. Nummers één en twee zijn rechtstreeks geplaatst voor de halve finales. De overige vier spelers spelen een play-off voor de laatste twee tickets voor de laatste vier. Wanneer Thiem in het tweede weekend start, neemt hij niet de resultaten van Benchetrit over, maar hij begint met nul zeges en nul nederlagen.

Het doel van Mouratoglou met het toernooi in zijn eigen academie is een nieuw, jonger publiek naar het tennis trekken. Dat wil de tenniscoach bereiken met heel wat originele spelregels. Wedstrijden op het UTS-toernooi bestaan immers uit vier quarters van elk tien minuten. Spelers serveren beurtelings twee keer, en de speler met het meest aantal gewonnen games aan het einde van elk quarter wint het deel. Als een quarter eindigt in een gelijkspel wordt een beslissend punt gespeeld. Staat het na vier quarters 2-2 volgt een beslissend vijfde quarter. Bij een 3-0 tussenstand wordt het vierde quarter sowieso nog afgewerkt.

Het toernooi vindt achter gesloten deuren plaats, maar wordt gestreamd op het platform van UTS. De vier eerste weekends (13-14 juni, 20-21 juni, 27-28 juni en 4-5 juli) staat per dag telkens een speeldag op de agenda. De negende en laatste speeldag volgt op zaterdag 11 juli. Daags nadien, op zondag 12 juli, is het de beurt aan de volledige knock-outfase (play-offs, halve finales en finale).