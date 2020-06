Seizoen zo goed als afgelopen voor Bayern-middenvelder Thiago

De Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München kan de komende weken geen beroep doen op middenvelder Thiago Alcantara. De 29-jarige Spanjaard heeft opnieuw af te rekenen met problemen aan de adductoren en moet onder het mes, zo maakte de club vrijdag bekend.

De sterkhouder op het middenveld was nog maar net iets meer dan een week teruggekeerd bij Bayern, nadat hij door een eerdere blessure aan de adductoren drie competitiewedstrijden had gemist. De Rekordmeister hoopt hem nu nog klaar te stomen voor de Bekerfinale, op 4 juli tegen Bayer Leverkusen.

Het elftal van Hansi Flick kan dit weekend al de titel pakken in Duitsland, maar dan moet eerste achtervolger Borussia Dortmund zaterdagmiddag wel verliezen van Fortuna Düsseldorf en Bayern later op de dag de drie punten pakken tegen in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Naast Thiago zullen ook sterkhouders Robert Lewandowski en Thomas Müller er dan niet bij zijn en staan er nog vraagtekens achter de naam van goudhaantje Serge Gnabry. Zo krijgt het negentienjarige Nederlandse toptalent Joshua Zirkzee waarschijnlijk zijn kans. “Hij is op de goede weg en zeker een volwaardig alternatief”, bekende Flick. “Joshua speelt momenteel met vertrouwen.”