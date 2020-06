Zo ziet de camping van Tomorrowland eruit in Durbuy

In het kleinste dorp van ons land gaat deze zomer ‘Green Fields Durbuy’ door, een camping in de stijl van Tomorrowland.

Het vakantiedorp wordt de komende weken opgebouwd op een deel van de 35ha grote en uitgestrekte Golf de Durbuy. Er is uitzicht op de omliggende bossen en er wordt gezorgd voor een dromerige sfeer en stijl van de bekende DreamVille-site, zoals die elk jaar op Tomorrowland te vinden is. Gasten kunnen kiezen voor een verblijf in tenten, boomhutten en luxueuze glampinglodges. De site wordt zo ruim opgebouwd dat iedereen zijn eigen, unieke ‘bubbel’ kan behouden.

Foto: rr

De bedoeling is om de sfeer die in DreamVille hangt naar Durbuy te brengen, van ochtendlijke yogasessies, over een deugddoende massage tot zalig relaxen aan het zwembad met een cocktail in de hand. ‘DJ sets zoals op Tomorrowland moet je er niet verwachten, maar we pakken er wel uit met een Green Fields Headset Experience, elke gast kan via een Green Fields hoofdtelefoon naar DJ-sets luisteren alsof hij het live beleeft’, zegt Joris Beckers van DreamVille.

De ‘Ensuite’, een glamping lodge met eigen badkamer. Foto: Tomorrowland.

Verblijven kan er vanaf 440 euro voor 2 nachten, inclusief een ontbijt van de hand van Wout Bru, een opgemaakt bed, handdoeken en eindschoonmaak. Er zijn ook modules van drie of vier nachten met verschillende accomodaties, cateringvormen en activiteiten. Je kan nu alvast je verblijf reserveren voor de maand juli. Voor de maand augustus kan je preregistreren.

De ‘dreamlodge’. Foto: rr

‘Green Fields Durbuy’ is een initiatief van La Petite Merveille van Marc Coucke, Adventure Valley Durbuy en DreamVille van Tomorrowland.