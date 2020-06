Open VLD laakt btw-verlaging op zeep (en andere cadeaus)

Open VLD trekt van leer tegen de cadeaus die ‘de linkse partijen’ willen uitdelen, maar die de belastingbetaler uiteindelijk geld kosten. De btw-verlaging op zeep van Chanel bijvoorbeeld.

In een filmpje op Twitter haalt fractieleider Vincent Van Quickenborne een pak Dash boven. Zeep. ‘Als het van de linkse partijen in dit parlement afhangt, dan vermindert de btw op waspoeder’, zegt hij. 'Maar niet alleen op waspoeder, op alle zeep. Dus ook op luxehandzeep van Chanel. Waarom? Geen mens kan het uitleggen. Prijskaartje van de lagere btw-inkomsten: 124 miljoen euro. En u weet toch voor wie de rekening is? De belastingbetaler.’

?? De linkse partijen én Vlaams Belang stemden deze week voor de verlaging van de BTW op waspoeder en alle zeepproducten. Van Dash tot Chanel-zeep.



?? Het prijskaartje? 124 miljoen euro. En de belastingbetaler betaalt die factuur.



Open VLD richt zijn pijlen op een aantal dergelijke ‘cadeaus’. De uitbreiding van de pro-Deoregeling (278 miljoen euro), het optrekken van de pensioenen van de veiligheidsdiensten (226 miljoen) en de mijnwerkers (199 miljoen), de btw-verlaging op hoorapparaten (98 miljoen), de uitbreiding van het sociaal tarief elektriciteit (66 miljoen).

De zes maatregelen samen kosten volgens Open VLD bijna 1 miljard euro. En dat geld is er niet, zegt de partij. ‘De Nationale Bank stelde deze week dieprode cijfers voor de economie en begroting in het vooruitzicht. Toch worden in het parlement aan de lopende band dure initiatieven voorgesteld die het begrotingstekort nog laten oplopen.’

Volgens Open VLD staan de sluizen open. ‘Bonte coalities keuren diverse voorstellen goed die het begrotingstekort alleen maar groter maken. De constante daarbij is dat het de staatskas en dus de belastingbetaler zwaar op kosten jaagt.’

Open VLD ziet nog een tweede constante: het zijn linkse voorstellen waar het Vlaams Belang zich achter schaart. Waarop fractieleider Van Quickenborne besluit: ‘Sinds het Vlaams Belang opnieuw verkozen is in dit parlement loopt het steevast aan het handje van de Franstalige communisten.’

De partij koppelt er het voorstel aan dat bij elk wetsvoorstel aan het Rekenhof gevraagd moet worden om de kosten ervan te berekenen.

Duidelijker nog is dat de partij op deze manier wil beklemtonen dat het land dringend een regering nodig heeft die over een meerderheid beschikt in het parlement en die het bestuur van het land weer in handen kan nemen. Zonder nieuwe kosten voor de belastingbetaler.