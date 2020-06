Waar al dat geld vandaan komt, waarom Hitler niet mag verdwijnen en de boze wolf soms gewoon een hond is

De beeldenstorm is nu goed losgebarsten, en het wordt fascinerend te zien wat de komende weken zal sneuvelen. Dit vind ik negen van de interessantste artikels van de voorbije week.

1 Portret van een misdaad

Zijn sokkel wankelt. Vreemd dat dat niet eerder gebeurde.

• We moeten het toch eens hebben over Leopold II

2 Waar is Hitler?

In Duitsland en Oostenrijk zitten ze al een stadium verder. Beelden van Hitler zijn al lang verwijderd. Nu is zijn geboortehuis aan de beurt en stelt zich de volgende vraag: willen we dan niets meer overhouden dat naar het pijnlijke verleden kan leiden?

• Kan de geboorteplek van Hitler zomaar verdwijnen?

3 De geldmachine

Er staat geen limiet meer op het aantal miljarden dat de Europese Centrale Bank bijdrukt. Kan dat zomaar? Ruben Mooijman zoekt waar de nieuwe theorieën vandaan komen en waartoe ze kunnen leiden. Een fascinerende reeks van drie artikels.

• Een ongezien monetair experiment
• Komt de wijsheid uit het oosten?
• Een moderne theorie van 4.000 jaar oud

4 Linkse radicalisering

Is de brutale wissel aan de top van de socialistische vakbond ABVV een teken van linkse radicalisering, zoals dat vanop afstand in Vlaanderen uitgelegd wordt? Misschien is dat het gevolg, maar niet de oorzaak. Robert Verteneuil is gewraakt omdat hij ‘een catastrofe’ was, ‘onbetrouwbaar, een Einzelgänger en een bedreiging voor de eenheid’. Een ABVV-voorzitter gaat pas in de schijnwerpers staan als alles goed is doorgepraat

• Stuurt Bodson het ABVV nog meer naar links?

5 De nieuwe dageraad

Die uitleg van binnen de vakbond overtuigt Béatrice Delvaux toch niet helemaal. De doodzonde die Verteneuil de das omdeed was dat hij liet uitschijnen dat hij het momentum niet wilde grijpen, schrijft ze, de grote omwenteling die links na corona verwacht, de verandering van systeem en de kans om kapitaal even hard te gaan belasten als arbeid. Benieuwd hoe PS en de N-VA daarover praten.

• Links is geen exclusief Waals product

6 De guillotine wacht

Hoe nadrukkelijker de radicale zwarte identiteitspolitiek huiskleur aan een moreel oordeel koppelt, met de ‘witten’ als onderdrukkers en de ‘niet-witten’ als slachtoffers, hoe meer die Tinneke Beeckman doet denken aan de Franse revolutie. Als morele zuiverheid het ideaal wordt, staat voor iedereen de guillotine klaar. Een cruciale column.

• En, behoort u tot de 'goede groep'?

7 Mannen en vrouwen

Intussen blijft natuurlijk ook die andere breuklijn, die tussen vrouwen en mannen, schuren en kraken. Mannen zijn de grootste bron van ellende in het leven van vrouwen, leest Maxim Februari overal. Als ik een vrouw was, schrijft Februari, zou ik dat gênant vinden. Het voordeel bij Februari is dat hij tot niet zo lang geleden een vrouw was.

• Mijn 'plichten' als man

8 De ene zijn dood

Geen crisis of er is een winnaar. Neem de luchthaven van Zaventem. Van de twee bagageafhandelaars gaat er één failliet. Dat geeft de andere alvast tijdelijk het monopolie. Laat die andere drie maanden geleden helemaal opgekocht zijn door een sluwe zakenman.

• De man die elke crisis als een opportuniteit ziet

9 Boze wolf

Dit artikel geeft een wijsheid mee die dezer dagen erg breed van toepassing is.

• Soms is de grote boze wolf gewoon een hond