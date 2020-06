Sterrenresto Bon Bon krijgt betaalbaar broertje

Het tweesterrenrestaurant Bon Bon in Sint-Pieters-Woluwe probeert de verliezen door de coronacrisis te beperken door zich drie dagen in de week om te vormen tot het meer betaalbare ‘Le Bon Bistro’.

De coronacrisis was een harde dobber voor de horeca, en ook bij sterrenrestaurant Bon Bon moest chef Christophe Hardiquest creatief uit de hoek komen. Hij heeft twee Michelinsterren en een score van 19,5/20 bij Gault & Millau, maar toch zou ook hij tien mensen moeten ontslaan. ‘Mijn personeel is al mijn familie, die laat ik niet zomaar gaan’, zegt Hardiquest in Het Laatste Nieuws.

Daarom besloot hij om op sluitingsdagen de deuren toch te openen. Door zijn hoogstaande keuken drie dagen per week om te bouwen naar een betaalbaarder alternatief, heeft hij zelfs twee mensen kunnen aannemen. ‘Je hebt creativiteit en stoutmoedigheid nodig om deze crisis door te komen’, zegt Hardiquest.

Op de dagen dat Bon Bon normaal gesloten is, zal nu Le Bon Bistro openen. Op de menukaart zullen betaalbare gerechten staan, gekookt met lokale producten. Omdat er deze zomer minder toeristen zullen zijn, speelt Hardiquest in op een lokaal publiek. ‘We gaan volop voor kwaliteit, maar dan in een ander jasje.’

Sous-chef Adrien Cunnac, normaal de nummer twee in de keuken, zal Le Bon Bistro leiden, met als zijn rechterhand Adrien Cunnac, die al vier jaar voor Hardiquest werkt. En het concept slaat aan. ‘De reserveringen voor de bistro lopen als een trein, ik ben er zeker van dat dit de juiste keuze was’, vindt Hardiquest.

De openingsdag van Le Bon Bistro is zondag 14 juni. Wie wil kan er elke zondag tot en met dinsdag terecht, voor lunch en diner. Reserveren kan via de website van Le Bon Bistro.