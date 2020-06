Nieuwe combi’s Polder uitgerust met snelheidsbegrenzers om ongelukken te vermijden

De nieuwe combi’s die de politiezone Polder (Diksmuide, Kortemark, Houthulst en Koekelare) afgelopen winter in gebruik nam, zijn uitgerust met een snelheidsbegrenzer. Die moet ongelukken en overdreven snelheid helpen te voorkomen. ‘Achtervolgingen zijn ook niet altijd nodig. Dit is Chicago niet, hè’, zegt korpschef Johan Geeraert.

De nieuwe Volkswagen Transporters die de politiezone kocht zijn uitgerust met een snelheidsbegrenzer. De twee liter biturbo dieselmotoren kunnen hun topsnelheid niet halen. De directe aanleiding zijn twee ongelukken met combi’s van vorig jaar. Het eerste ongeval in Esen gebeurde toen de politiecombi slipte bij een achtervolging op een nat wegdek. De wagen kwam tegen een boom terecht in de struiken. Op de Staatsbaan in Kortemark ging een combi van de weg op weg naar een dringende oproep toen een andere wagen plots de weg kwam opgereden. Die bestuurder was verrast door het prioritair rijdend politievoertuig. De combi ging aan het slippen en eindigde tegen een boom. Vooral deze combi was zwaar beschadigd en beide agenten raakten gewond. ‘Beide ongevallen waren een wake-upcall’, zegt korpschef Johan Geeraert.

In Esen ging een politiecombi in mei 2019 tijdens een achtervolging van de weg en knalde tegen een boom. Foto: jhm

Chicago niet

‘Samen met de interne preventieadviseur werd beslist maatregelen te nemen’, zegt Geeraert. ‘Die snelheidsbegrenzer is er een van, maar een extra vorming is nog veel belangrijker. Het gaat om een extra opleiding prioritair rijden. Dat wordt niet aangeboden in de basisopleiding in de politieschool, maar wij achten die wel noodzakelijk. Daarom gaan onze agenten via een extern bedrijf op cursus. De juiste conclusie was dat bij beide ongevallen snelheid een rol speelde, wie ook in fout was. We willen dit in de toekomst voorkomen.’

‘Het betekent niet dat de combi’s niet meer kunnen deelnemen aan een achtervolging indien dat nodig zou zijn. Maar laat ons wel wezen: hoe vaak komt dat voor? Dit is hier Chicago niet, hè. En als het wel nodig is: er blijft voldoende reserve over. Maar het stemt zeker tot nadenken of elke achtervolging wel nodig is met het systeem van de slimme camera’s met nummerplaatherkenning. Bij bijvoorbeeld onverzekerde wagens is het niet altijd noodzakelijk om meteen te achtervolgen.’

Hoe snel de combi’s wel nog kunnen rijden, geeft de politie niet mee. De motoren van politiezone Polder zijn overigens niet uitgerust met de snelheidsbegrenzers. Net als de snelle interventiewagens van de recherche, dat zijn Skoda Octavia’s RS.