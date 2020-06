Mobiele coronateams en app tegen tweede golf

Met lokale cellen, mobiele teams en een app voor contactonderzoek hoopt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een verdediging op te stellen tegen een eventuele uitbraak in het najaar.

De ‘verdedigingslinie’ noemt Beke het: maatregelen om snel in te kunnen grijpen bij een mogelijke tweede golf van verspreiding van het nieuwe coronavirus. ‘Er komen lokale cellen met mobiele teams om preventief te werken en om lokale uitbraken snel aan te pakken’, klinkt het in een persbericht.

De lokale cellen, dat is de combinatie van de bestaande zorgraden van de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen, en 15 nieuw op te richten mobiele teams . ‘Deze mobiele equipes zullen bestaan uit artsen, verpleegkundigen en gezondheidspromotoren, klinkt het. ‘Zij werken onder leiding en supervisie van het team infectieziektenbestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.’

De mobiele teams worden op verschillende terreinen ingezet: ze moeten scholen, internaten, woonzorgcentra,... opleiden en bijstaan, personen in collectieve instellingen testen (bijvoorbeeld omdat ze niet naar een triagecentrum kunnen, red.), ze moeten ingrijpen en directies ondersteunen bij een clusterbesmetting in instellingen.

‘De filosofie is om wat vandaag op nationaal niveau gebeurt om te zetten naar het lokale niveau, zodat we gericht kunnen ingrijpen’, legt woordvoerder van Wouter Beke, Steffen Van Roosbroeck, uit. ‘Als blijkt dat er ergens een uitbraak dreigt, dan komen de lokale cellen in actie, met de bestaande eerstelijnszones en de mobiele teams. Elders kan het leven en de zorg dan waarschijnlijk verder normaal verlopen. ’

Toch een contactapp?

Beke kondigt ook de invoering van een app voor contactonderzoek aan. Die app zal de bestaande, manuele vorm van contactonderzoek niet vervangen, maar moet die methode eerder digitaal aanvullen. Beke wil dat de app ‘na de zomer’ beschikbaar is.

Hij mikt op één app voor heel het land en wil daarvoor een samenwerkingsverband afsluiten met de andere deelstaten. De app wordt volledig vrijwillig en zal werken via DP-3T-technologie (bluetooth met decentrale gegevensopslag). Er moet ook een juridisch kader komen ‘met voldoende garanties inzake privacy’.

Eerder was afgesproken dat het privacykader en de gegevensdoorstroming voor het contactonderzoek federaal zou georganiseerd worden, om alles over de regio’s heen te stroomlijnen. Maar dat zorgde voor moeilijkheden, het kader is er nog steeds niet. De Raad van State vond dat de federale wetteksten te sterk op het domein van de gemeenschappen kwamen. De regio’s zijn in het kader van preventieve gezondheidszorg bevoegd voor het contactonderzoek.