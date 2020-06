Activisten in Seattle hebben een politievrije zone afgedwongen na protesten die waren uitgemond in rellen met de politie. President Trump dreigt de stad over te nemen, maar daar willen de gouverneur van de staat Washington en de burgemeester niets van weten.

Deze week ondergaat de Capitol Hill-buurt in Seattle een radicaal sociaal experiment. Betogers hebben er een politievrije zone afgedwongen. Volgens The Washington Post zijn er geen leiders of woordvoerders ...