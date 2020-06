Nu de coronacrisis onder controle is, komen we volgens viroloog Steven Van Gucht ‘langzaam in kalm water.’ Op de intussen wekelijkse persconferentie kondigde een zichtbaar opgeluchte Van Gucht aan dat het voorlopig de laatste persconferentie van het Crisiscentrum was. Ook woordvoerder Yves Stevens blikte vandaag terug op de voorbije drie maanden.

'Zo snel als de donkere wolken samenpakken, zo snel kan de zon er weer doorbreken', zei Van Gucht ietwat emotioneel. 'Dit is de laatste persconferentie. We mogen de teugels een beetje laten vieren. We hebben het virus bij het nekvel gegrepen en branden geblust. Het is duidelijk dat de natuur heel hard kan zijn.'