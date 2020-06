Ook buste van Boudewijn beklad met rode verf

In Brussel is vannacht ook een buste van koning Boudewijn met rode verf bewerkt. Dat is opvallend, want in het debat rond Black Lives Matter en dekolonisatie staat vooral de erfenis van Leopold II in het oog van de storm.

De buste van Boudewijn, in het parkje voor de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel, ontwaakte vanochtend onder de rode verf. Op de achterkant van de sokkel staat in rode de letters het woord ‘reparation’ geschreven, een verwijzing naar de herstelbetaling voor het Belgisch koloniaal verleden die sommige mensen van de staat vragen.

Wie de buste beklad heeft, is niet geweten, maar de actie staat wel in lijn met meer recente acties rond standbeelden en bustes van Leopold II. Die worden her en der in het land bekritiseerd en in bepaalde gevallen zelfs bespoten met graffiti en rode verf of in brand gestoken, zoals in Ekeren het geval was. Leopold II maakte van Congo aanvankelijk zijn persoonlijke vrijstaat en beroofde het land met bruut geweld van belangrijke grondstoffen zoals rubber.

Populaire vorst

Waarom Boudewijn in dit geval ook geviseerd wordt, is niet meteen duidelijk. De vorst stond in Congo lange tijd bekend als ‘Bwana Kitoko’, wat zoveel betekent als ‘mooie, witte meneer’. Hij was bij een breed deel van de bevolking lange tijd zeer populair in het land. Toch was hij ook niet onbesproken. Zo viel zijn toespraak aan de vooravond van de Congolese onafhankelijkheid niet in goede aarde bij toekomstig premier Patrice Lumumba die de koning meteen op zijn plaats zette. Welke rol Boudewijn in diens latere moord speelde, is niet geweten. Lumumba werd op 17 januari 1961 om het leven gebracht in de dissidente staat Katanga. De vermeende betrokkenheid van België is daarin altijd omstreden geweest.