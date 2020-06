BBC haalt beroemde aflevering van Fawlty Towers offline

De iconische aflevering van Fawlty Towers waarin John Cleese de woorden ‘Don’t mention the war’ uitspreekt, is door UKTV, een streamingdienst van BBC, verwijderd. De reden is racisme, maar het is niet duidelijk om welk onderdeel van de aflevering het gaat.

De verwijdering van de aflevering komt er nadat ook andere streamingdiensten afleveringen met racistische insteek uit hun repertoire haalden. Gisteren besloten de Britse omroepen BBC en ITV, ­tegelijk met Netflix, om de komische reeks Little Britain uit hun streamingaanbod te verwijderen.

UK TV heeft bevestigd dat de aanleiding van de voorlopig tijdelijke verwijdering te maken heeft met ‘racistische uitspraken’. De dienst evalueert nu de opties. UK TV heeft niet duidelijk gemaakt over welke uitspraken het precies gaat. ‘We evalueren onze programma’s en afleveringen voortdurend en maken wel vaker wijzigingen om te garanderen dat onze kanalen aan de verwachtingen van de kijkers beantwoorden.’

‘Dom’

In de aflevering The Germans uit 1975 probeert hoteluitbater Basil Fawlty, gespeeld door John Cleese, Duitse bezoekers aan het lachen probeert te brengen. Don’t mention the war fluistert hij kamermeisje Polly veel te luid in het oor, en vervolgens doet hij zelf niets anders meer. Maar Britse media vermoeden dat het eerder gaat om een ander fragment uit die aflevering. Andere streamingdiensten hebben in het verleden immers al een fragment waarin generaal Major Gowen, een vaak geziene gast in het hotel, racistisch taalgebruik (het n-woord) hanteert in een anekdote over het West-Indisch cricketteam, verwijderd.

John Cleese reageert ontgoocheld op de beslissing. ‘De majoor was een oude fossiel van decennia geleden. We ondersteunden zijn opvattingen niet, we lachten ermee’, zei Cleese aan The Sydney Morning Herald. ‘Als je dat niet begrijpt, als mensen te dom zijn om dat te zien, wat kan ik dan zeggen?’