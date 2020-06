Proximus en Belfius werken samen

Klanten van Proximus krijgen speciale diensten van Belfius, en omgekeerd.

De telecomoperator Proximus en de bank Belfius haken hun wagonnetjes aan elkaar. De bedrijven kondigen vandaag een verregaand structureel partnership aan. Daarmee zal Belfius aan klanten van Proximus een ‘exclusief, innovatief en aantrekkelijk digitaal bankaanbod’ aanbieden. Wat dat concreet inhoudt, verduidelijken de beide bedrijven niet, alleen dat de samenwerking ‘digitaal, mobiel en cashless’ zal zijn. Omgekeerd kunnen klanten van Belfius een beroep doen op een specifiek aanbod van Proximus-diensten. Ook hier ontbreken concrete voorbeelden, maar volgens de bedrijven zal het gaan om ‘voordelen in content en diensten’, zoals mobiele data en een ‘VIP-ervaring’.

Klanten zullen op dat aanbod kunnen intekenen ‘via de verschillende Belfius-verkoopkanalen’. Dat houdt wellicht in dat je in de toekomst een abonnement bij Proximus zult kunnen kopen in een bankkantoor van Belfius, via de Belfius-website, of de via de e-bankingapps.

De ceo van Belfius, Marc Rasière, spreekt over ‘een strategische samenwerking die uniek is in de wereld'. Proximus-topman Guillaume Boutin heeft het over ‘een alliantie tussen twee sterke, lokale merken, twee voorlopers in de Belgische economie, twee digital champions’.

Belfius is een staatsbank, en Proximus is voor 56 procent in handen van de Belgische Staat. Hun samenwerkingsverband zou wel nog groen licht moeten krijgen van de bevoegde instanties. In de loop van de voormiddag organiseren ze een persconferentie om te plannen verder toe te lichten.