Trump: ‘Racisme is heel gemakkelijk en snel op te lossen’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een rondetafel donderdag gezegd dat het racismeprobleem in zijn land ‘heel gemakkelijk’ en ‘snel’ op te lossen is. Verder gaf hij ook te kennen niets te willen weten van een politie-ontmantelingen, een van de eisen van sommige anti-racismebetogers.

In de Verenigde Staten vinden nog steeds anti-racismeprotesten plaats naar aanleiding van de dodelijke arestatie van George Floyd. De Amerikaanse president wordt al een tijdje verweten meer te sympathiseren met de politie dan met de betogers. Dreigende tweets zoals ‘LAW AND ORDER’ en ‘when the looting starts, the shooting starts’ of helpen daar niet bij.

Een zwarte Fox-journaliste confronteerde Trump met de problematische oorsprong van die laatste tweet. Trump antwoordde daarop dat het twee ‘erg verschillende betekenissen’ heeft. ‘een daarvan is dat als er wordt geplunderd, zal er waarschijnlijk geschoten worden. Dat is geen bedreiging, dat is gewoon een feit want dat is wat er gebeurd. De andere betekenis is wanneer er geplunderd wordt, zal er geschoten worden. Dat zijn twee heel verschillende betekenissen.’

‘Bestempel niet iedereen als racist’

Tijdens een rondetafel in Texas, erkende Trump wel dat er een racismeprobleem is in zijn land, maar hij verkondigde daar prompt bij dat dat een ‘heel gemakkelijk en snel’ op te lossen probleem is.

‘Amerikanen zijn goede en deugdzame mensen’, aldus Trump. ‘We moeten samenwerken om onverdraagzaamheid en vooroordelen het hoofd te bieden, waar ze zich ook voordoen. Maar we zullen geen vooruitgang boeken en geen wonden genezen door tientallen miljoenen fatsoenlijke Amerikanen ten onrechte te bestempelen als racisten of onverdraagzame mensen.’

Politie-ontmanteling

Donderdag heeft Trump ook voor het eerst gereageerd op de vraag om de politie te ontmantelen. Die eis komt van verschillende antiracisme-activisten die zeggen dat de Amerikaanse politie de Afro-Amerikaanse bevolking altijd anders zal behandelen dan witte Amerikanen. Trump wil er echter niets van weten. ‘Wat doe je dan wanneer je 911 belt en er niemand opneemt?’

Hij is ook geen voorstander van het hernoemen van militaire gebouwen die op dit moment vernoemd zijn naar generaals die voor de slavernij waren tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Hij noemde dat eerder deze week ‘erfgoed’.

Een uitspraak die op weinig sympathie kan rekenen bij Trump’s tegenstanders. ‘Dit is niet alleen een knipoog naar witte supremacisten, hij geeft ze een ‘welkom thuis’-feest’, twitterde de Democratische senator Kamala D. Harris, een van de potentiële running mates van presidentskandidaat Joe Biden.