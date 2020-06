Van Quickenborne: ‘Het zal niet meer lukken met Groen en Ecolo’

Volgens Vincent Van Quickenborne (Open VLD) moeten de voorzitters van MR, CD&V en Open VLD de brug slaan tussen N-VA en de PS. ‘Die zijn in staat om die twee partij te verzoenen’, zegt hij in De Ochtend op Radio 1.

De kersvers fractieleider zag de blauwe toekomst van zijn partij vanmorgen op de radio rooskleurig in. ‘We’re fired up, zei hij in De Ochtend. ‘Dit is een nieuwe start voor onze partij, met een nieuwe voorzitter. Ik heb Egbert gesteund, hij heeft veel steun gehad aan de basis van de partij.’

Hij ziet meteen een grote taak voor Lachaert weggelegd in de regeringsvorming. ‘De socialisten hebben een snuffelronde gedaan, en daaruit is één ding duidelijk gebleken: het zal niet lukken met groen en Ecolo, die conclusie hebben de socialisten nu zelf getrokken. Wat moet er nu gebeuren? De twee grootste partijen moeten in de regering. MR, VLD en CD&V moeten het initiatief nemen om de brug te slaan tussen de N-VA en de PS. Die drie partijen zijn in staat om teksten te maken en ideeën te reflecteren die de twee partijen kunnen verzoenen. Als je dat o federaal niveau doet, dan zal je ook de deelstaten mee krijgen. Het is immers belangrijk dat voor het herstelbeleid iedereen met de neuzen in dezelfde richting kijkt, in plaats van dat we elkaar tegenwerken. De komende twee à drie jaar zal het over herstel gaan.’

Dat Open VLD mogelijk uit de boot zou vallen in een andere federale formule, paars-geel met SP.A in plaats van Open VLD, beseft Van Quickenborne. ‘Wij zijn onthecht als partij. We zijn een partij met herwonnen vertrouwen. Als PS en N-VA vinden dat we niet passen in het verhaal, dan hebben we geen schrik van de oppositie. Het belangrijkste is nu dat er een federale regering aan zet komt. De drie partijvoorzitters in de regering hebben een belangrijke verantwoordelijkheid.’