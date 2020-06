Prins Laurent neemt het op voor koning Leopold II: ‘Hij heeft veel gedaan voor België’

Prins Laurent vraagt begrip voor zijn oudoom koning Leopold II. Die laatste staat nu te midden van een beeldenstorm waarbij demonstranten tegen racisme zijn standbeelden vandaliseerden en de KUL zijn standbeeld uit de bibliotheek verwijderde omdat hij verantwoordelijk geacht wordt voor het barbaarse koloniale regime in Congo. Laurent is het met die visie niet eens.

‘U moet maar eens zien wat Leopold II allemaal gedaan heeft voor België’, aldus Laurent in de kranten van Sudpresse. ‘Hij heeft parken laten aanleggen in Brussel en vele andere dingen. U moet ook weten dat er veel mensen voor koning Leopold II werkten. En zij hebben echt misbruik gepleegd. Maar het is niet zo dat Leopold II dat allemaal zelf gedaan heeft. Hij is nooit in Congo geweest. Ik zie dus absoluut niet in hoe hij de mensen daar zou laten lijden hebben. Het is belangrijk dat dat ook eens gezegd wordt.’

Voor Laurent is het wel een uitgemaakte zaak dat ‘blanken’ in Afrika grote fouten gemaakt hebben. ‘Elke keer als ik een Afrikaanse chef of staatshoofd ontmoet, verontschuldig ik me voor het gedrag van de Europeanen ten tijde van de kolonies. Altijd doe ik dat’, aldus de prins die betreurt dat de standbeelden van zijn oudoom gevandaliseerd worden. ‘De mensen vergissen zich over vele zaken’, klinkt het mysterieus.