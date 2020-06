Europese Raad: ‘Griekenland moet opvang van migranten verbeteren’

Griekenland moet dringend maatregelen nemen en een langetermijnbeleid invoeren om de opvang en integratie van migranten te verbeteren. Dat heeft Dunja Mijatovic, de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa donderdag verklaard.

‘De Griekse autoriteiten moeten dringend de precaire hygiënische omstandigheden, de psychische problemen (...) aanpakken die de gezondheid van asielzoekers en migranten op de eilanden bedreigen’, aldus Mijatovic, die begin juni een bezoek bracht aan het land.

In de kampen op vijf eilanden in de Egeïsche Zee, waaronder Lesbos, leven in totaal 31.000 mensen, terwijl er plaats is voor 6.000. Er zijn onvoldoende toiletten en waterputten.

De commissaris is ook bezorgd over het besluit van de Griekse regering om duizenden vluchtelingen die sociale huisvesting ontvingen, uit hun huis te zetten.

De nieuwe Griekse asielwetgeving, die sinds 1 juni van kracht is, heeft de periode waarin asielzoekers in de door de EU gefinancierde appartementen kunnen verblijven, verkort van zes maanden tot een maand. Meer dan 11.200 mensen moeten daarom hun opvangplaats verlaten, blijkt uit gegevens van het Griekse ministerie van Migratie.

Volgens Mijatovic dreigen die mensen dakloos te worden. Ze roept de Griekse autoriteiten op om ‘hen te helpen en een integratiebeleid op lange termijn te ontwerpen en uit te voeren’.