Ongehoord. ‘Een nieuwe vorm van Taliban werd vandaag geboren in het Verenigd Koninkrijk’

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Een nieuwe vorm van Taliban werd vandaag geboren in het Verenigd Koninkrijk.’

‘Dat nauwe contact met je innerlijke beest is een privilege dat alleen bevallende vrouwen hebben, denk ik.’

‘Mijn aanwezigheid op de persconferentie zelf had moeten volstaan.’

‘“Mensen die menstrueren.” Ik ben zeker dat er ooit een woord was voor dat soort mensen. Help me even.’