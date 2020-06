Oostende wil ‘tegenbeeld’ voor Leopold II

Het Oostendse stadsbestuur bekijkt of het een ‘tegenbeeld’ kan plaatsen voor het omstreden beeld van koning Leopold II. Dat meldt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Wat er precies onder een ‘tegenbeeld’ wordt verstaan, is nog geen uitgemaakte zaak. Het stadsbestuur ‘bekijkt momenteel de mogelijkheden’, meldt Tommelein donderdag op zijn twitterpagina. ‘We zullen daarover de komende periode in dialoog gaan met de inwoners van onze stad’. Volgens Tommelein is er hierover donderdag al overlegd met Belgian Youth against Racism.

Het bestaande beeld weghalen is voor Tommelein echter geen optie. ‘Wij willen het niet wegmoffelen en de geschiedenis negeren.’ In plaats daarvan pleit de burgemeester voor het geven van uitleg over wie de vorst was, en wat hij deed. ‘Veel efficiënter dan hem verbannen en doen vergeten.’ Vorige week zei Tommelein al dat het beeld verwijderen racisme niet zou wegnemen.

Plakkaat

Het beeld op de zeedijk van Oostende, dat een geklasseerd monument is, is sinds 2016 wel al van uitleg voorzien. ‘Niet alleen de koloniale symboliek van het monument, maar ook de effectief gevoerde koloniale politiek roept tot op vandaag grote controverse op’, werd toen op een plakkaat bij het beeld vermeld. Maar volgens critici is die uitleg veel te eufemistisch geformuleerd.

In de loop der jaren werd het beeld herhaaldelijk het doelwit van acties door tegenstanders. Zo werd in 2004 de hand van een van de Congolezen aan de voet van het beeld afgehakt, als verwijzing naar het bewind van de vorst. Het beeld is ook al met verf besmeurd geweest.