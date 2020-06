Contactonderzoek loopt beter: covid-19-patiënten geven vlotter contacten door

De callcenters bereiken meer contacten van patiënten. Het aantal onderzoekers zal allicht nog verder dalen.

Na een moeizame start begint het contactonderzoek van covid-19-patiënten de goede kant uit te gaan. Essentieel bij die gesprekken is dat patiënten hun contacten doorgeven. Pas wanneer die in quarantaine gaan, kan een verdere verspreiding van sars-CoV-2 worden gestopt. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, verantwoordelijk voor het onderzoek, meldde donderdag dat het aantal contactpersonen dat een bevestigde patiënt doorgeeft, gestegen is naar 3,5 tot 4. Dat wijst erop dat de kwaliteit van de gesprekken is verbeterd: enkele weken geleden gaven de patiënten amper contacten door.

‘Belangrijk is dat er aan de contactpersonen ook gevraagd wordt of ze symptomen hebben’, zegt ­Joris Moonens van het Agentschap. ‘Dat blijkt het geval te zijn bij on­geveer 1 op de 4. Deze mensen zullen zeker niet allemaal besmet zijn, maar de contactonderzoeker verwijst ze wel meteen door naar de huisarts voor een test en vraagt ze ook om meteen in isolatie te gaan.’

De onderzoekers zijn in dienst van callcenters. Ze bellen dagelijks 250 tot 300 mensen op, afhankelijk van het aantal besmettingen. Dat zijn vrij weinig telefoons voor een ploeg van 450 mensen. ‘Er lopen onderhandelingen om naar een ­lagere personeelsbezetting te gaan’, zegt Moonens.

Vandaag is het twee weken geleden dat de ministers van Volks­gezondheid overeenkwamen om de teststrategie uit te breiden: ook de nauwe contacten van besmette personen zouden een test kunnen ondergaan, tot drie keer toe zelfs. Maar in de praktijk zijn die criteria nog steeds niet uitgebreid.

Intussen zijn wel de gratis mondmaskers van de federale overheid in de apotheken geleverd. Ze kunnen vanaf maandag afgehaald worden, wanneer precies hangt af van uw leeftijd.

Wel ziet de Apothekersbond enkele praktische problemen opduiken: ‘De mondmaskers zijn per vijf verpakt, maar niet elk gezin telt vijf personen.’ Ze moeten dus uit de verpakking gehaald worden, maar het besmettingsrisico is zeer klein. Een ander probleem is dat ­alle maskers dezelfde maat hebben. Ze zullen dus niet passen voor iedereen.