Golfers van de PGA Tour beginnen er weer aan

De Amerikaanse PGA Tour is in Forth Worth (Texas) na een coronapauze van drie maanden weer op gang gebracht. De golfers begonnen op de statige Colonial Country Club aan hun eerste ronde van de Charles Schwab Challenge. De Brit Justin Rose toonde meteen al een goede vorm. Hij liet in het sterke deelnemersveld, aangevoerd door de nummer 1 op de wereldranglijst Rory McIlroy uit Noord-Ierland, drie birdies noteren op zijn eerste vier holes.