Chloor in waterbak en estafettestokjes reinigen: zo gaat de atletiekwereld de strijd aan met het coronavirus

De mondiale atletiekfederatie World Athletics hoopt dat er tussen augustus en oktober nog een klein deel van het seizoen in de buitenlucht kan worden afgewerkt. Organisatoren dienen daarbij wel rekening te houden met een omvangrijk pakket aan eisen en aanbevelingen, vooral op hygiënegebied, vanwege het coronavirus. Het veiligheidsprotocol bestaat uit 22 pagina’s, waarbij elk onderdeel een eigen aanpak vergt.

Zo moeten de startblokken na elke race worden schoongemaakt, moet er chloor worden toegevoegd aan de waterbak bij de steeplechase en dienen de estafettestokjes na elke race te worden gereinigd. Bij het polsstokhoogspringen en hoogspringen zouden de handen na elke poging met een lotion gewassen moeten worden en dienen officials de landingsmat te reinigen met een virusdodend middel.

Bij het verspringen en het hinkstapspringen dient het zand in de bakken te worden gemengd met een biologisch afbreekbare oplossing, die virussen bestrijdt. Alle atleten, officials en verslaggevers wordt geadviseerd in het stadion mondkapjes te dragen. Alleen tijdens de warming-up en de wedstrijden kunnen die maskers dan even worden afgezet.

World Athletics wil met het lijvige ‘coronadraaiboek’ sowieso wedstrijden in de prestigieuze Diamond League nog mogelijk maken. Een ingekorte Diamond League start midden augustus, met op 4 september al de Memorial Van Damme in Brussel.

Clubs Premier League tekenen veiligheidsprotocol

Alle twintig voetbalclubs uit de Engelse Premier League hebben hun handtekening gezet onder een lijst met protocollen waaraan ze zich moeten houden als hun competitie wordt hervat.

Manchester City - Arsenal en Aston Villa - Sheffield United zijn komende woensdag de eerste van in totaal 92 wedstrijden van het restant van de Premier League. Vlak voor beide duels zal een minuut van stilte in acht worden genomen voor de slachtoffers van de pandemie, die ook de Premier League ruim drie maanden heeft stilgelegd.

Alle resterende duels worden gespeeld zonder publiek en met maximaal 300 man in het stadion, inclusief pers, scouts, dopingfunctionarissen en personeel van beide clubs. Stadions worden opgesplitst in rode, oranje en groene zones. In de rode zone zijn alleen 20 voetballers en 12 stafleden van beide clubs welkom. Hoekvlaggen, doelpalen, wisselborden en wedstrijdballen worden met enige regelmaat grondig gereinigd. Al die maatregelen waren voor de Engelse overheid een voorwaarde om het betaalde voetbal weer te hervatten.

FIA publiceert richtlijnen bij terugkeer van races

De Internationale Automobielfederatie (FIA) heeft donderdag een gedetailleerd hygiëneconcept publiek gemaakt rond racen in het postcoronatijdperk. Alle evenementen, met inbegrip van de Formule 1, moeten zich houden aan het lijvig rapport van 74 pagina’s.

Daarin worden alle richtlijnen uitgelegd waaraan alle aanwezigen zich moeten houden. Het gaat over regelmatige coronatesten tot de startposities van de wagens bij een wedstrijd. Social distancing en het dragen van mondmaskers horen er ook bij.

De Formule 1 start haar seizoen op 5 juli in Oostenrijk. Tot dusver staan er acht races in Europa op de kalender, die nog uitgebreid kan worden tot achttien races.