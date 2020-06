Roberto Martinez over het EK dat we moesten winnen (maar werd uitgesteld)

Zonder coronacrisis zou vandaag het Europees Kampioenschap voetbal van start zijn gegaan.

De Rode Duivels hadden normaal morgen, in topvorm, tegen Rusland hun eerste match op het EK gespeeld. Heeft onze gouden generatie zijn laatste kans op toernooiwinst nu gemist? Nico Tanghe vroeg het aan onze bondscoach, Roberto Martinez.

Credits

Journalist Nico Tanghe | Presentatie Niels De Keukelaere | Redactie Joris Van Damme en Emiel Carter | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Pieter Schrevens en Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Extra geluidsfragmenten Nico Tanghe en Reuters

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is DS Audio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.